Potężny skandal w Realu Madryt. Młodzi piłkarze aresztowani

Afery, skandale i wszystkie te negatywne strony profesjonalnego uprawiania sportu, który wiąże się z wielkimi pieniędzmi, w Hiszpanii są wręcz na porządku dziennym. Można mieć czasem wrażenie, że ludzie na Półwyspie Iberyjskim podchodzą już do wszystkich nowych doniesień z pewną obojętnością, jakby przyzwyczaili się do tego, że zwyczajnie coś musi się dziać, bo będzie zbyt nudno.

Seksualny skandal w Realu Madryt!

Sam Luis Rubiales z kolei podał się do dymisji, która w tej sytuacji była nieubłagana. To jednak nie koniec. Tym razem to piłkarze Realu Madryt są głównymi bohaterami kolejnej seksualnej afery. Nie chodzi jednak o zawodników, którzy grają w pierwszej drużynie, a wychowanków, którzy rozwijają się w Realu Madryt Castilla prowadzonym przez Raula Gonzaleza oraz Realu Madryt C.