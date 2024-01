Potężny cios dla lidera Bundesligi. To może zmienić cały sezon

Przed każdym kolejnym sezonem Bundesligi jest jeden faworyt. Mowa rzecz jasna o Bayernie Monachium, który seryjnie zdobywa kolejne mistrzostwa Niemiec. Gdzieś za zespołem z Bawarii plasuje się zwykle Borussia Dortmund, a dopiero za plecami tej dwójki można rozważać innych kandydatów do tytułu. Wydaje się jednak, że w trwającym sezonie hierarchia w lidze została już wywrócona do góry nogami, bo do gry włączył się zespół, którego trudno było się tam spodziewać.