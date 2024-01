Potężny cios dla Bayernu Monachium. Gwiazdor wypada na długi czas

Bayern Monachium przyzwyczaił swoich kibiców do tego, że gdy patrzy się na tabelę niemiec kiej Bundesligi , to zwykle na samym czele znajdowali się właśnie mistrzowie Niemiec. Tak nie jest w tym sezonie, bo drużyna Tuchela kilka razy zawiodła, a okazję na ich wyprzedzenie wykorzystał Bayer Leverkusen, który prowadzony przez Xabiego Alonso wygląda zjawiskowo.

Z pewnością więc walka o tytuł najlepszej drużyny w Niemczech będzie niesamowicie zacięta. To jednak niejedyny front, na którym Bayern chce pokazać swoją moc. Niebawem bowiem wracają także rozgrywki Ligi Mistrzów , gdzie mistrzowie Niemiec z pewnością celują w zdobycie pucharu.

To znów się stało. Kingsley Coman wypada

- To kontuzja kolana, ale musimy poczekać na diagnozę. To prawdopodobnie bardzo poważny i bolesny uraz. Nie było szans, aby mógł dalej grać. Sprawdzimy więzadła, a potem przekonamy się co dalej - przekazał druzgocące wieści trener Bayernu Monachium.