Potężne problemy właściciela Tottenhamu, kibice zaskoczeni. W tle wielka afera

Zawodnicy Tottenhamu rozpoczęli przygotowania do nadchodzącego sezonu 2023/2024. Pierwszym przystankiem londyńskiej ekipy była Australia, a dokładniej Perth, gdzie Harry Kane i spółka przegrali towarzyskie spotkanie z West Hamem 2:3. W środę 26 lipca drużyna prowadzona przez Ange Postecoglou zakończyła swój tour po Oceanii oraz Azji, pokonując w Singapurze Lions City Sailors 5:1.

Joe Lewis jest właścicielem Tottenhamu od 2001 roku, kiedy to za pośrednictwem swojej firmy ENIC, nabył większościowy pakiet udziałów w londyńskim klubie za 22 miliony funtów. Miliarder sam zgłosił się do amerykańskich władz, chwilę po tym, jak został oskarżony o nagminne wykorzystywanie poufnych danych.

Poważne problemy właściciela Tottenhamu. W tle wielka afera

Do wszelkich zarzutów odniósł się prawnik Lewisa, Dawid Zornow, który w swoim oświadczeniu podkreślił, że amerykańscy prawnicy popełnili "rażący błąd", oskarżając jego klienta. Zaznaczył również, że 86-latek dobrowolnie przybył do USA, by jak najszybciej wyjaśnić kontrowersyjną sprawę.