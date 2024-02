Wisła Kraków w tym sezonie ma jeden jasny cel. Tym jest rzecz jasna awans do PKO Ekstraklasy w sezonie 2024/2025. Nie jest jednak o to łatwo, bo zespół z Krakowa ma mocnych rywali w walce o awans, a bezpośrednią promocją do wyższej ligi sezon ukoronują tylko dwie ekipy. Chętnych do tego, aby w przyszłym sezonie grać na najwyższym poziomie rozgrywkowym poza Wisłą jest jeszcze przynajmniej ośmiu. Dziewiąta w tabeli Miedź Legnica do lidera - Arki Gdynia traci bowiem dziewięć oczek.

Reklama