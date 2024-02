Potężne kłopoty FC Barcelony, kolejny cios. Dziesiątki milionów do zapłaty

FC Barcelona problemów ma, co niemiara. Obecnie niewiele w klubie zgadza się właściwie pod każdym względem. Jasne jest, że "Duma Katalonii" nie może funkcjonować tak, jakby chciała na rynku transferowym, bo zwyczajnie ograniczają ją zasady finansowego fair-play . Obecnie "Blaugrana" na każde wydaje jedno euro, musi poświadczyć trzema euro zarobku, co bardzo mocno ogranicza jej wszelkie możliwości w kwestii sprowadzania piłkarzy.

Kłopoty FC Barcelona. Sąd ukarał klub

W ramach rozliczenia podatkowego kwota wyniosła 8 764 118 euro. Z kolei sąd do wspomnianych niecałych dziewięciu milionów zdecydował się ukarać "Dumę Katalonii" koniecznością wpłacenia kolejnych 11 milionów euro, które rozkładają się w następujący sposób. 3 031 893 euro za rok 2012, 4 348 402 euro za rok 2013, 5 172 955 euro za rok 2014 i 1 414 158 euro za rok 2015. Nie podano, do kiedy należy wpłacić zasądzoną karę.

Sąd w swoim orzeczeniu podkreślił, że istotną kwestią przy wymierzaniu kary był charakter usług, które świadczą agenci zawodników. Stwierdzono bowiem, że wynagrodzenie, które wypłacane jest agentom przez kluby, biorąc pod uwagę, że świadczą oni usługi swoim zawodnikom, a nie klubom. Zgodnie z przepisami, wynikającymi z Regulaminu Agentów Zawodników takie płatności należą do opodatkowanych i należy potrącić część wynagrodzenia. Jest on zobowiązany więc do zapłaty odpowiedniej kwoty.