Potężna burza w Anglii! To może być koniec kariery legendarnego snajpera

Gary Lineker oznajmił w twitterowym poście, że nowa polityka migracyjna rządu Wielkiej Brytanii w niczym nie różni się od tej stosowanej przez nazistowskie Niemcy. To wystarczyło, by znalazł się pod ostrzałem zmasowanej krytyki. Początkowo atakowali go tylko internauci. Szybko dołączyli do nich jednak oficjele, z wpływowymi politykami na czele.