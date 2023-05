Potencjalny konkurent Lewandowskiego nagrany. Wszystko wyznał

Pierre-Emerick Aubameyang odchodził niedawno z Barcelony w pośpiechu, niejako wypychany z klubu ze względu na ograniczenia finansowe. Teraz jednak do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na ktorym zawodnik Chelsea pokusił się o szczere wyznanie, co do swojej przyszłości. Chodzi o możliwy powrót do drużyny Blaugrany.