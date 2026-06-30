Poszło w świat. Wypalił, ile goli Lewandowski strzeli w USA

Po czterech latach Robert Lewandowski zakończył piękną przygodę w Barcelonie. Lider kadry Jana Urbana na zasadzie wolnego transferu związał się z Chicago Fire, gdzie najprawdopodobniej zakończy karierę. Na razie podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

W poprzednim sezonie w barwach zespołu Hansiego Flicka 37-latek rozegrał w sumie 46 spotkań. Strzelił w nich 19 goli i zanotował cztery asysty. Do nowej drużyny idzie więc w bardzo dobrej formie. Nawet pomimo faktu, że w sierpniu skończy 38 lat.

Porównał Lewandowskiego z Ibrahimoviciem. Naprawdę to powiedział: Jest w stanie

Ekipa prowadzona przez Gregga Berhaltera obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Trzy ostatnie spotkania kończyła zwycięstwem. 17 lipca przeciwnikiem Chicago Fire będzie Vancouver Whitecaps - pierwszy zespół konferencji zachodniej MLS. Być może wtedy nastąpi debiut Lewandowskiego.

Ile bramek w amerykańskiej lidze jest w stanie zdobyć nasz rodak? - Lewandowski należy do światowej czołówki, legendarny piłkarz i wielka marka. Wyobrażam sobie, że strzeli dla Chicago mnóstwo goli - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Ante Razov, 25-krotny reprezentant USA oraz najlepszy strzelec w historii Chicago Fire.

Jego zdaniem Polak może dokonać wielkich rzeczy w zespole "Strażaków". - Potrafi strzelać gole na wiele różnych sposobów i nikt nie jest lepszy od niego w kwestii przeczucia, gdzie ma się znaleźć w danej chwili. Od dawna zachwycam się jego umiejętnościami - dodaje ekspert, który jednocześnie porównał Lewandowskiego ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Przypomnijmy, Szwed w latach 2018-2020 również grał w MLS. Reprezentował barwy LA Galaxy, gdzie w 58 spotkaniach strzelił aż 53 gole.

- Mimo iż Lewandowski i Ibrahimović to napastnicy o trochę innym profilu, to uważam, że "Lewy" jest w stanie strzelać po 30 goli w sezonie i pobić kilka rekordów - zwiastuj Ante Razov. Pozostaje poczekać, czy słowa te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News





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