Poszło w świat. Wypalił, ile goli Lewandowski strzeli w USA

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W poniedziałek oficjalnie ogłoszono, że Robert Lewandowski dołączył do Chicago Fire. Od teraz pracodawcą kapitana reprezentacji Polski będzie amerykański klub. Napastnik Barcelony przychodzi do drużyny jako gwiazdor, nowa twarz projektu. Czy za oceanem będzie błyszczał formą? Głos w tym temacie zabrał legendarny Ante Razov.

Robert Lewandowski w beżowej koszulce z plecakiem i teczką przed zaparkowanymi samochodami nocą.
Robert LewandowskiKamil KrzaczyńskiNewspix.pl

Po czterech latach Robert Lewandowski zakończył piękną przygodę w Barcelonie. Lider kadry Jana Urbana na zasadzie wolnego transferu związał się z Chicago Fire, gdzie najprawdopodobniej zakończy karierę. Na razie podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

W poprzednim sezonie w barwach zespołu Hansiego Flicka 37-latek rozegrał w sumie 46 spotkań. Strzelił w nich 19 goli i zanotował cztery asysty. Do nowej drużyny idzie więc w bardzo dobrej formie. Nawet pomimo faktu, że w sierpniu skończy 38 lat.

Porównał Lewandowskiego z Ibrahimoviciem. Naprawdę to powiedział: Jest w stanie

Ekipa prowadzona przez Gregga Berhaltera obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Trzy ostatnie spotkania kończyła zwycięstwem. 17 lipca przeciwnikiem Chicago Fire będzie Vancouver Whitecaps - pierwszy zespół konferencji zachodniej MLS. Być może wtedy nastąpi debiut Lewandowskiego.

Ile bramek w amerykańskiej lidze jest w stanie zdobyć nasz rodak? - Lewandowski należy do światowej czołówki, legendarny piłkarz i wielka marka. Wyobrażam sobie, że strzeli dla Chicago mnóstwo goli - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Ante Razov, 25-krotny reprezentant USA oraz najlepszy strzelec w historii Chicago Fire.

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Jego zdaniem Polak może dokonać wielkich rzeczy w zespole "Strażaków". - Potrafi strzelać gole na wiele różnych sposobów i nikt nie jest lepszy od niego w kwestii przeczucia, gdzie ma się znaleźć w danej chwili. Od dawna zachwycam się jego umiejętnościami - dodaje ekspert, który jednocześnie porównał Lewandowskiego ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Przypomnijmy, Szwed w latach 2018-2020 również grał w MLS. Reprezentował barwy LA Galaxy, gdzie w 58 spotkaniach strzelił aż 53 gole.

- Mimo iż Lewandowski i Ibrahimović to napastnicy o trochę innym profilu, to uważam, że "Lewy" jest w stanie strzelać po 30 goli w sezonie i pobić kilka rekordów - zwiastuj Ante Razov. Pozostaje poczekać, czy słowa te znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

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