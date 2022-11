Posędziował pięć minut i zszedł. To już koniec słynnego arbitra!

Obie reprezentacje zmierzyły się w Gaziantepie na południu Turcji, a arbitrem wyznaczonym do tego spotkania był William Collum. Tyle że szkocki sędzia po raz pierwszy użył gwizdka dopiero w 8. minucie - tuż po tym jak wszedł na boisko. Wcześniej doszło do bezprecedensowego wydarzenia, na które zgodę oficjalnie wydała FIFA.

Odsunięty przez turecką federację - to był początek końca

Z piłkarskim gwizdkiem oficjalnie żegnał się bowiem najbardziej znany turecki arbiter Cüneyt Çakır. Formalnie stało się to już latem - 2 sierpnia poprowadził jeszcze mecz Łudogorca Razgrad z Dinamem Zagrzeb w eliminacjach Ligi Mistrzów, a kilka dni później postanowił zakończyć karierę. Ta trwała 28 lat, z tego ostatnie 13 to obecność w grupie UEFA Elite, wyznaczanej do najważniejszych spotkań. Już wiosną miał problemy, bo Centralna Rada Sędziowska tamtejszego związku postanowiła odmłodzić kadrę sędziowską i odsunęła od prowadzenia meczów aż 13 arbitrów.