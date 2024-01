Porzuca arabskie miliony. Wybrał europejskiego średniaka

Henderson trafił do Arabii Saudyjskiej w lipcu zeszłego roku, przechodząc za 14 milionów euro z Liverpoolu . Zawodnik na Anfield Road spędził 12 lat , w czasie których wygrał Ligę Mistrzów, został mistrzem kraju, zdobył Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty, dwa razy Puchar Ligi, a także Superpuchar Europy i triumfował w klubowych mistrzostwach świata.

Teraz ma jednak wrócić na Stary Kontynent, a jego nowym miejscem pracy będzie Ajax . Anglik doszedł już do porozumienia w spawie rozwiązania umowy z Al-Ettifaq , co jednak mocno odbije się na jego finansach.

Po pierwsze pomocnik będzie się musiał liczyć z dużą obniżką wynagrodzenia. Według talkSport wyniesie ona aż 75 procent. Do tej pory 33-latek miał zarabiać 700 tysięcy funtów tygodniowo, a to oznacza, że w nowym klubie ta kwota spadnie do 175 tysięcy funtów.