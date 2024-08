Poruszenie we Włoszech po decyzji Szczęsnego. „Grom z jasnego nieba”

"Zakończenie podróży to czas refleksji i wdzięczności. Jest wiele osób, którym musiałbym podziękować w tym miejscu, ale postaram się to zrobić osobiście z każdą z nich. Ale wam - fanom, jestem winien specjalne podziękowania za to, że byliście ze mną w tej podróży. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za bycie najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią futbolu. Bez Was to wszystko nie miałoby sensu! Dziękuję!" - napisał nasz rodak na Instagramie.