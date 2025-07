Poruszenie we Francji. Namierzyli byłego prezydenta UEFA. Policja już w akcji

"Michel Platini padł ofiarą włamania, do którego doszło w piątek 18 lipca o godzinie 5:30 rano w jego domu w pobliżu Marsylii. Skradziono około dwudziestu medali i trofeów . Prokuratura w Marsylii potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie włamania z użyciem przemocy" - donosi francuski serwis RTL.fr.

Platini przebywał w trakcie zdarzenia w domu. Ze snu wybudził go hałas. Kiedy podszedł do okna, zobaczył zakapturzonego mężczyznę, który zaczął uciekać. Dopiero po chwili gospodarz zorientował się, że do jego posiadłości dokonano włamania.