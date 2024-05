Poruszenie w Niemczech, kosmiczny wyczyn Polki. Dostała owacje na stojąco

Jak żegnać się z klubem, to właśnie w taki sposób. Ewa Pajor w poniedziałek rozegrała ostatnie spotkanie w barwach Wolfsburga, które okrasiła hattrickiem przeciwko SGS Essen. Co prawda nie udało się sięgnąć po mistrzostwo Niemiec, ale w ręce reprezentantki Polski powędrowała korona królowej strzelczyń. Wyczyn Pajor poruszył Niemców - w końcu nie co dzień strzela się hattricka w 24 minuty.