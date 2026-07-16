Poruszenie w Barcelonie. Nagły transfer, młoda Polka idzie w ślady Ewy Pajor

FC Barcelona to klub bliski kibicom piłki nożnej z kraju nad Wisłą. Do niedawna posiadał bowiem w swoich szeregach najlepszego polskiego zawodnika. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim, który w barwach "Dumy Katalonii" spędził aż cztery lata.

W damskiej drużynie "Blaugrany" wciąż znajduje się natomiast kapitan żeńskiej reprezentacji Polski - Ewa Pajor. 29-latka wyznaczyła zupełnie nowe standardy w świecie kobiecego futbolu, stając się jednocześnie jedną z najlepszych napastniczek na świecie.

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Pajor nie jest jednak jedyną Polką, która w swojej karierze wybiegała na murawę w koszulce Barcelony. W szeregach tej ekipy znajdowała się także nastoletnia obiecująca pomocniczka Weronika Araśniewicz. W roku 2025 zamieniła ona szeregi Barcelony B na VfL Wolfsburg. Przenosiny te odbyły się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

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15 lipca okazało się, że przygoda Araśniewicz z Wolfsburgiem potrwa nieco dłużej. Niemiecka ekipa zdecydowała się bowiem aktywować klauzulę wykupu 18-latki z kraju nad Wisłą.

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- Weronika Arsaniewicz zostaje do 2028 roku w szeregach "Wilczyc" i awansuje do kadry Bundesligi. Zielono-Biali wykorzystali uzgodnioną opcję zakupu po tym, jak 18-letnia polska pomocniczka na sezon 2025/26 została wypożyczona z Barcelony - możemy przeczytać w oficjalnym klubowym komunikacie.

Co ciekawe, Weronika Araśniewicz dołącza do VfL Wolfsburga w tym samym momencie kariery, w którym uczyniła to lata temu Ewa Pajor. Kapitan reprezentacji Polski, w czasie przenosin do Niemiec również miała 18 lat. Nieco inne były natomiast okoliczności transferu, bowiem Pajor opuszczała wówczas szeregi Medyka Konin. To właśnie transfer do VfL Wolfsburga pozwolił napastniczce z kraju nad Wisłą na rozwinięcie skrzydeł oraz przyciągnięcie uwagi całego piłkarskiego świata.

Weronika Araśniewicz w walce o piłkę PAP/EPA

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA AFP

Ewa Pajor w barwach Wolfsburga KENZO TRIBOUILLARD AFP





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