Poruszające słowa Zinczenki: Będziemy gryźć ziemię za Ukrainę!

Ołeksandr Zinczenko z płomiennym przemówieniem

Ołeksandr Zinczenko od początku zbrodniczej napaści na jego kraj wspiera, jak może Ukrainę. Nie inaczej było teraz, gdy wystosował odezwę:

- Nigdy się nie poddamy! Będziemy gryźć ziemię w walce o Ukrainę! - zapewnił Ołeksandr, który dostaje gesty wsparcia i solidarności na stadionach Premier League.

Zinczenko: Wszyscy Brytyjczycy łapią się za głowę i zgodnie są po stronie Ukrainy

- To dawno nie ma nic wspólnego z polityką, tylko jest najprawdziwsza wojną, dlatego wszyscy są w szoku pod wpływem tych wydarzeń. Każdego dnia, począwszy od 24 lutego, pokazuję kolegom z szatni zdjęcia i filmy z tego, co się dzieje w naszym kraju. Oni łapią się za głowę i nie mogą pojąć, jakim cudem do czegoś takiego może dochodzić w 2022 roku - opowiada Zinczenko.

- Moi koledzy z klubu i wszyscy Brytyjczycy bardzo przeżywają tę wojnę i współczują całej Ukrainie, wszystkim Ukraińcom. Codziennie dostaję sporo telefonów z wyrazami współczucia i solidarności, ale nie tylko to. Wystarczy, że wyjdę na ulicę i podchodzą do mnie ludzie, mówią, że modlą się za mój kraj. Czuję to wsparcie. Opinia każdego Brytyjczyka jest w pełni po naszej stronie, dlatego, że prawda jest również po tej samej stronie. Ołeksandr Zinczenko

Dlaczego FIFA i UEFA nie wykluczyły Rosji?

- Na to pytanie można odpowiedzieć tylko bardzo emocjonalnie. Dlatego, że Rosja przekroczyła wszelkie granice, ona jednoznacznie jest agresorem, który zabija pokojowo nastawionych cywili. Nikt na świecie nie może patrzyć na to ze spokojem, dlatego świat nakłada na Rosję wszystkie możliwe sankcje. My - piłkarze reprezentacji Ukrainy - także próbowaliśmy otworzyć wszystkie drzwi, by rosyjscy piłkarze zostali ukarani sankcjami. Nie mieliśmy woli, aby pozbawić ich wszelkiej pracy. Mamy natomiast jeden nadrzędny cel: zatrzymać tę wojnę i przelew krwi! - podkreśla.

Waliliśmy we wszystkie możliwe drzwi, aby FIFA i UEFA rosyjskich piłkarzy ukarały, aby oni nie siedzieli sobie spokojnie w domach, milcząc na temat wojny. Mają tak wielkie audytorium, a żaden spośród Rosjan grających zawodowo w piłkę nie wypowiedział swego punktu widzenia, nie przykuł uwagi do tematu wojny, a zarazem do konieczności jej powstrzymania. Ołeksandr Zinczenko

- Ludzie mnie pytają, jak będzie. Mam takie nastawienie - zwycięstwo będzie nasze. Powiem tak, że przez te 18 dni, w trakcie których nasza nacja, naród, armia, wszyscy Ukraińcy, sposób, w jaki walczą, pokazują całemu światu, że się nie poddajemy! Nigdy nie opuścimy rąk, będziemy zębami gryźli ziemię w obronie Ukrainy. Bardzo wielu ludzi było w szoku, widząc jak silnym jesteśmy narodem. Z każdą sekundą jestem coraz bardziej dumny z tego powodu, że jestem Ukraińcem - zapewnia Zinczenko.

MiBi, Interia