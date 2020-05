Poruszająca relacja Zbigniewa Bońka. "Teść syna był na intensywnej terapii"

Zbigniew Boniek w rozmowie z RMF FM ujawnił, że jego rodzina została dotknięta koronawirusem. Zakażony został jego syn, a teść syna znalazł się nawet na oddziale intensywnej terapii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek o koronawirusie: Syn był na intensywnej terapii. Wideo RMF24.pl

Zbigniew Boniek był we wtorkowy poranek gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opowiadał o apelu do premiera, by częściowo otworzyć stadiony dla kibiców. Rząd zgodził się na otwarcie ich od 19 czerwca. Obiekty nie będą mogły być zapełnione bardziej niż 25 proc. pojemności stadionu.

Reklama

Prezes przyznał także, że jego rodzina została dotknięta przez COVID-19.



- Miałem w rodzinie przypadki. Miałem syna, który się zaraził, ale to było w sposób bardzo lekki. Teść syna był na intensywnej terapii, (...) wyszedł z tego - przyznał.

Jak dodał, od 7 marca dzień w dzień jest w PZPN i nigdzie nie wyjechał, "bo nie było możliwości".

- Jak wrócę do Włoch, to pierwsze, co zrobię, to będę musiał też pójść na cmentarz do moich znajomych, bo czterech-pięciu niestety już nie ma - stwierdził ze smutkiem prezes PZPN.