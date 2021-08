Portugalska bitwa o tron. Sporting obroni tytuł?

Ligi portugalska i francuska zostaną zainaugurowane jako pierwsze z najsilniejszych rozgrywek na Starym Kontynencie. Pierwszym akcentem sezonu na Półwyspie Apenińskim był rozegrany przed tygodniem mecz o Superpuchar Portugalii, w którym obecny mistrz - Sporting CP - pokonał 2-1 SC Braga.



W poprzednim sezonie Sporting nie miał sobie równych i po 19 latach w końcu odzyskał upragnione mistrzostwo. Piłkarze z Lizbony wygrali 26 z 34 ligowych spotkań, notując tylko jedną porażkę. Podopiecznych trenera Ruben Amorima zdołała pokonać tylko Benfica i to dopiero w przedostatniej kolejce, gdy Sporting miał już w kieszeni tytuł.

Euforia związana ze zdobyciem mistrzostwa mogła sprawić, że na Estadio Jose Alvalade powróci... Cristiano Ronaldo! Podczas fety matka CR7 - Maria Dolores dos Santos Aveiro - zadeklarowała, że będzie namawiała syna, by dołączył do ekipy lizbońskich "Lwów" .



Ostatecznie portugalski gwiazdor został w Juventusie. Do Sportingu trafili za to między innymi nominalny prawy obrońca Ricardo Esgaio oraz lewy defensor Matheus Reis. Pierwsza jedenastka Sportingu wciąż wygląda solidnie i jest uzupełniona młodymi zawodnikami. Czy jednam wystarczy to do obrony mistrzostwa?



Liga portugalska. Sporting obroni tytuł?

Najgroźniejszym rywalem Sportingu zdaje się być FC Porto, które poraża swoją siłą ofensywną. W poprzednim sezonie to właśnie "Smoki" strzeliły najwięcej goli. W obronie natomiast mimo upływu lat prym wiedzie niezwykle doświadczony Pepe, który ma za sobą występ na mistrzostwach Europy.



W drużynie Benfiki doszło latem do sporych zawirowań. W lipcu - po 18 latach sprawowania funkcji - do dymisji podał się prezes klubu Luis Filipe Vieira, który wcześniej został aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie oszustw podatkowych. Zastąpił go były portugalski piłkarz, słynny Rui Costa. Zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na postawę drużyny.



Ligowe zmagania w nowym sezonie zainaugurują obecni mistrzowie, którzy zmierzą się w piątek o 21.15 z FC Vizela. To beniaminek, który powrócił do elity po 36 latach. Sporting nie powinien więc mieć problemów z wygraną. Trener Amorim przestrzega jednak swoich podopiecznych.

- Każdy mecz jest trudny, ale udowodniliśmy w minionym sezonie, że wszystko jest możliwe. Musimy biegać więcej niż Vizela, bo jeśli to robimy, jesteśmy silniejsi i zbliżamy się do zwycięstwa - stwierdził szkoleniowiec na konferencji prasowej. - Jestem bardzo zadowolony ze składu, który mam do dyspozycji. Musimy poprawić kilka rzeczy, ponieważ w Superpucharze Portugalii nie wszystko było idealnie - dodał.



Plan transmisji 1. kolejki ligi portugalskiej w Eleven Sports:

Piątek 6 sierpnia



21.15 - Sporting CP - FC Vizela



Sobota 7 sierpnia



19.00 - Moreirense FC - SL Benfica



Niedziela 8 sierpnia



19.00 - FC Porto - Belenenses SAD



TB