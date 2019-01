Pepe został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik FC Porto. 35-letni obrońca grał już w klubie w latach 2004-2007.

Portugalski defensor w grudniu odszedł z tureckiego Besiktasu i od tamtego czasu trwała walka o jego podpis. Wygrało ją Porto, a więc klub, gdzie Pepe występował ponad dekadę temu.

Jeszcze wczoraj francuskie "L'Equpie" informowało, że 35-letni obrońca odrzucił ofertę Arsenalu i prowadził rozmowy z AS Monaco. Ostatecznie trafił jednak do swojej ojczyzny. Umowa z Porto potrwa do końca czerwca 2021 roku.



Pepe w przeszłości był także zawodnikiem Realu Madryt, którego barwy reprezentował przez 10 lat. Z klubem trzykrotnie triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W reprezentacji narodowej zagrał 103 spotkania, był członkiem drużyny, która w 2016 roku wygrała mistrzostwo Europy.



Zdjęcie Jakub Błaszczykowski (z lewej) kontra Portugalczyk Pepe na Euro 2016 / AFP

