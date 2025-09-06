Najnowsze wspomnienia polskich kibiców z meczami reprezentacji Polski z Portugalią są dość brutalne. Ostatni wyjazd Polaków do Portugalii zakończył się bowiem bardzo boleśnie. Kadra prowadzona wówczas przez Michała Probierza zebrała w Porto prawdziwą lekcję futbolu, a Portugalczycy wykonali ważny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej rozgrywek Ligi Narodów.

Mecz na Estadio de Dragao zakończył się bolesnym wynikiem 1:5, a niewiele lepiej było, gdy Portugalczycy przyjechali kilka tygodni wcześniej do Warszawy. Wówczas zakończyło się wygraną 3:1 gości. Ostatecznie podopieczni Roberto Martineza wygrali grupę z przewagą sześciu punktów i jako jeden z faworytów awansowali do fazy pucharowej Ligi Narodów UEFA.

Dublet Cristiano Ronaldo. Absolutny koncert Portugalii

Tam spisali się doskonale. Cristiano Ronaldo i spółka bowiem w dniu finału okazali się najlepsi, w finale po rzutach karnych pokonując Hiszpanów. Dzięki walce o tytuł Portugalczycy zapewnili sobie rywalizację o wyjazd na mistrzostwa świata w 2026 roku w ledwie czterozespołowej grupie. Pierwszy mecz podopieczni Roberto Martineza rozgrywali na wyjeździe z Armenią.

Hiszpański szkoleniowiec wystawił najmocniejszy możliwy skład, z Cristiano Ronaldo na czele. Szybko stało się jasne, że Armenia będzie miała poważne problemy, aby cokolwiek w tej rywalizacji osiągnąć. Portugalczycy schodzili bowiem na przerwę z prowadzeniem 3:0, a jednego z goli strzelił Cristiano, dla którego była to już 139. bramka zdobyta w narodowych barwach.

Druga część meczu rozpoczęła się z bardzo wysokiego "C", a konkretnie stało się tak za sprawą Ronaldo. Kapitan gości zdecydował się bowiem huknąć z dystansu już w 46. minucie. Piłka nabrała na tyle dużej szybkości, że wpadła do siatki, a Cristiano dopisał kolejnego gola w reprezentacji i kilkanaście minut później opuścił murawę. Jego koledzy dołożyli jeszcze jednego gola, a mecz zakończył się wygraną Portugalii 5:0.

