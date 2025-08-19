Portugalczycy zakochali się w Polaku. Te słowa to nie przypadek. "Szef defensywy"

7,5 miliona euro - tylko tyle FC Porto podczas obecnego okienka transferowego musiało zapłacić Southampton, aby wykupić Jana Bednarka. W ciemno można strzelać, że 30-krotni mistrzowie Portugalii nie żałują wydanej kwoty. Do tej pory 29-latek łącznie rozegrał w nowych barwach trzy spotkania, z czego dwa oficjalne.

Tydzień temu spędził na murawie 65 min w meczu pierwszej kolejki przeciwko Guimaraes. Opuścił plac gry z urazem. Obawiano się, że kontuzja może być poważna, jednak na szczęście w poniedziałek Polak był już do dyspozycji Francesco Farioliego, który na spotkanie w drugiej serii gier przeciwko Gil Vicente znów wystawił go w podstawowym składzie.

Polsat Sport Polsat Sport

Tak Bednarek gra w FC Porto. Ręce same składają się do oklasków

Bednarek odpłacił się trenerowi kapitalną grą - zarówno w defensywnie, jak i przy wyprowadzaniu piłki. "Bezbłędny" - napisano w tytule skrótu tego spotkania przygotowanego przez "Eleven Sports". I trudno się dziwić. Grające na wyjeździe Porto nie straciło bramki, a po 90 minutach cieszyło się z wygranej 2:0. Do siatki trafiali 19-letni Victor Froholdt oraz Brazylijczyk Pepe.

Oprócz tego 29-latek znów wykazał się cechami przywódczymi. W pewnym momencie uspokajał samego kapitana drużyny - Diogo Costę - który wściekał się na arbitra. Polak od razu odnalazł się w nowej rzeczywistości, czego nie ignorują portugalskie media.

"Coraz bardziej ugruntowuje swoją pozycję jako nowy szef defensywy FC Porto. Dominował, zawsze przewodził i często prawidłowo ustawiał kolegów z drużyny na boisku. To on uspokoił Diogo Costę, gdy bramkarz zdenerwował się na sędziego. Kolejny znakomity występ zawodnika pozyskanego z Southampton" - czytamy na łamach dziennika "A Bola", który ocenił Jana Bednarka za mecz przeciwko Gil Vicente na "7" w dziesięciopunktowej skali.

"Szef defensywy Porto. Środkowy obrońca starej daty, jeden z tych twardych orzechów do zgryzienia. Prosty, ale z brutalnym opanowaniem. Pomaga budować grę i jest nieskazitelny bez piłki" - tak o Polaku napisali dziennikarze portalu zerozero.pt.

"W 40. minucie Buatu padł na Diogo Costę, ale sędzia to pominął. Kapitan głośno zaprotestował i otrzymał żółtą kartkę, ale na tym się nie skończyło; to Bednarek uspokoił bramkarza FC Porto. Chwilę później protesty trwały dalej, a środkowy obrońca ponownie zadziałał uspokajająco" - napisano record.pt, gdzie doceniono postawę Bednarka.

Wszystko to sprawia, że Jan Urban może być spokojny o formę swojego podstawowego obrońcy, który zawita na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Na początku września czekają nas starcia z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.

Jan Bednarek Marcin Golba AFP

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Piotr Zieliński, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Jan Bednarek Iwanczuk/Sport/REPORTER East News