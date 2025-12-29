Partner merytoryczny: Eleven Sports

Portugalczycy zakochali się w Polakach. Nagle Hajto wkroczył do gry. Zwrot akcji

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Jakub Kiwior i Jan Bednarek ewidentnie odżyli po transferze do FC Porto. Portugalczycy dosłownie zakochali się w reprezentantach Polski, którzy w tym sezonie stanowią o sile defensywy drużyny. O obu kadrowiczach eksperci dyskutowali w niedzielnym programie "Cafe Futbol". W pewnym momencie swoje zdanie wyraził Tomasz Hajto, który znów zaskoczył intrygującymi wnioskami.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w bordowych dresach z godłem narodowym stoi obok siebie, patrząc poważnie w jednym kierunku. W tle, w okrągłej ramce, widoczna jest twarz mężczyzny na tle logotypu piłkarskiego.
Hajto, Kiwior, BednarekGrzegorz Wajda/REPORTER / zrzut ekranu www.youtube.com/watch?v=tOozhLpWul8East News

Pod koniec lipca Jan Bednarek oficjalnie stał się zawodnikiem FC Porto. Portugalski klub wykupił go za siedem i pół miliona euro z Southampton, które z hukiem spadło z Premier League. Dlatego też cena za obrońcę reprezentanta Polski była bardzo promocyjna.

Na początku września do swojego rodaka dołączył Jakub Kiwior. 25-latek odszedł z Arsenalu na zasadzie wypożyczenia. Polski duet błyskawicznie stał się pierwszym wyborem Francesco Farioliego. Z meczu na mecz Bednarek i Kiwior rozumieli się coraz lepiej. W kilka tygodni stali się niepodważalnymi elementami drużyny i liderami linii obrony.

Hajto diagnozuje problemy Legii. "Albo Bobić, albo Żewłakow"Polsat Sport

Hajto obnażył "polski beton". Kubeł zimnej wody dla reprezentantów. "Skończmy z mitem"

Świetną formę kadrowiczów Jana Urbana dostrzegli portugalscy dziennikarze. Nasi zawodnicy szybko zostali nazwali "polskim betonem". Przydomek ten odnosi się do ich skutecznej gry w defensywie. Niemal po każdym spotkaniu tamtejsze dzienniki doceniają Jana Bednarka i jego młodszego kolegę za boiskowe wyczyny.

Jak na razie zgadza się dosłownie wszystko. Obaj piłkarze mogą liczyć na miejsce w pierwszym składzie, na czym korzysta reprezentacja. Wśród zachwytów i pochwał nieco chłodniej o Kiwiorze i (w szczególności) Bednarku wypowiedział się Tomasz Hajto. Doświadczony ekspert i były trener zwrócił uwagę, w jakim momencie kariery 29-latek odchodził do Porto.

- Grasz w Premier League, pokazujesz się na co dzień. I żaden inny klub po ciebie nie przychodzi - do spadkowicza (Southampton - red.), gdzie nie będziesz dużo kosztował, to znaczy, że masz za mało umiejętności, żeby zostać w Premier League - podsumował gorzko w "Cafe Futbol".

Zobacz również:

Jakub Kiwior i Jan Bedanrek w FC Porto
Reprezentacja

Bednarek i Kiwior otrzymali pilną wiadomość. Trener przekazał im to osobiście

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    - Bo jeżeli spadasz z jakimiś klubem i jesteś na tyle dobry, to bierze cię klub z najmocniejszej ligi w Europie - dodał. Po chwili Hajto zwrócił uwagę na ówczesną sytuację portugalskiej ekipy. - Idziesz do Porto, które też jest w kryzysie. To jest Porto, które w ostatnim czasie zostało zdominowane przez Sporting - powiedział. Zdaniem 53-latka klub Polaków ma w sezonie tylko kilka wymagających spotkań w lidze portugalskiej - przeciwko Benfice, Sportingowi i czasami Bradze. - W reszcie meczów stoisz sobie na połowie boiska i niczym się nie przejmujesz, bo cały czas atakujesz i masz posiadanie piłki na poziomie 65-70 proc - zaznaczył.

    Hajto nie ukrywa, że faktycznie Jan Bednarek i Jakub Kiwior odbudowali się w ekipie obecnego lidera tabeli, zyskali pewność siebie, z którą przyjeżdżają na reprezentację. Jest jedno "ale". - Przypomnę wam, że Porto, do którego poszli, gra w Lidze Europy, nie w Lidze Mistrzów - mówi 61-krotny kadrowicz, zdaniem którego były obrońca Lecha wcale nie rozwinął się pod kątem wyprowadzania piłki z linii obrony, czym zachwyca się wielu innych ekspertów.

    - Skończmy z mitem dobrego rozgrywania piłki od tyłu Bednarka - stwierdził, choć na koniec dodał, że i tak "woli go z Porto niż z Southampton". W tym sezonie 29-latek zagrał łącznie 22 mecze, strzelił w nich jednego gola i zanotował jedną asystę. Jakub Kiwior do tej pory ma na koncie o pięć spotkań mniej.

    Zobacz również:

    Witalij Kliczko i Tomasz Adamek
    Boks

    Z tym problemem mierzyli się przed walką z Kliczko. Potrzebna była interwencja egzorcysty

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce drużyny Porto wyraża ogromne emocje po zdobyciu gola, stojąc na murawie z szeroko rozłożonymi ramionami, w tle widoczni są inni zawodnicy i stadion. W prawym górnym rogu wstawione jest zbliżenie twarzy tego samego p...
    Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - MalmoMI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFPAFP
    Trzej piłkarze ubrani w bordowe bluzy reprezentacji Polski stoją razem z rękoma na ramionach, obok nich znajdują się dzieci ubrane na biało.
    Jakub Kiwior (od prawej)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w szarym płaszczu i szaliku udziela wywiadu na stadionie, trzymając mikrofon Polsat Sport.
    Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja