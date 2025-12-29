Portugalczycy zakochali się w Polakach. Nagle Hajto wkroczył do gry. Zwrot akcji

Pod koniec lipca Jan Bednarek oficjalnie stał się zawodnikiem FC Porto. Portugalski klub wykupił go za siedem i pół miliona euro z Southampton, które z hukiem spadło z Premier League. Dlatego też cena za obrońcę reprezentanta Polski była bardzo promocyjna.

Na początku września do swojego rodaka dołączył Jakub Kiwior. 25-latek odszedł z Arsenalu na zasadzie wypożyczenia. Polski duet błyskawicznie stał się pierwszym wyborem Francesco Farioliego. Z meczu na mecz Bednarek i Kiwior rozumieli się coraz lepiej. W kilka tygodni stali się niepodważalnymi elementami drużyny i liderami linii obrony.

Hajto diagnozuje problemy Legii. "Albo Bobić, albo Żewłakow" Polsat Sport

Hajto obnażył "polski beton". Kubeł zimnej wody dla reprezentantów. "Skończmy z mitem"

Świetną formę kadrowiczów Jana Urbana dostrzegli portugalscy dziennikarze. Nasi zawodnicy szybko zostali nazwali "polskim betonem". Przydomek ten odnosi się do ich skutecznej gry w defensywie. Niemal po każdym spotkaniu tamtejsze dzienniki doceniają Jana Bednarka i jego młodszego kolegę za boiskowe wyczyny.

Jak na razie zgadza się dosłownie wszystko. Obaj piłkarze mogą liczyć na miejsce w pierwszym składzie, na czym korzysta reprezentacja. Wśród zachwytów i pochwał nieco chłodniej o Kiwiorze i (w szczególności) Bednarku wypowiedział się Tomasz Hajto. Doświadczony ekspert i były trener zwrócił uwagę, w jakim momencie kariery 29-latek odchodził do Porto.

- Grasz w Premier League, pokazujesz się na co dzień. I żaden inny klub po ciebie nie przychodzi - do spadkowicza (Southampton - red.), gdzie nie będziesz dużo kosztował, to znaczy, że masz za mało umiejętności, żeby zostać w Premier League - podsumował gorzko w "Cafe Futbol".

- Bo jeżeli spadasz z jakimiś klubem i jesteś na tyle dobry, to bierze cię klub z najmocniejszej ligi w Europie - dodał. Po chwili Hajto zwrócił uwagę na ówczesną sytuację portugalskiej ekipy. - Idziesz do Porto, które też jest w kryzysie. To jest Porto, które w ostatnim czasie zostało zdominowane przez Sporting - powiedział. Zdaniem 53-latka klub Polaków ma w sezonie tylko kilka wymagających spotkań w lidze portugalskiej - przeciwko Benfice, Sportingowi i czasami Bradze. - W reszcie meczów stoisz sobie na połowie boiska i niczym się nie przejmujesz, bo cały czas atakujesz i masz posiadanie piłki na poziomie 65-70 proc - zaznaczył.

Hajto nie ukrywa, że faktycznie Jan Bednarek i Jakub Kiwior odbudowali się w ekipie obecnego lidera tabeli, zyskali pewność siebie, z którą przyjeżdżają na reprezentację. Jest jedno "ale". - Przypomnę wam, że Porto, do którego poszli, gra w Lidze Europy, nie w Lidze Mistrzów - mówi 61-krotny kadrowicz, zdaniem którego były obrońca Lecha wcale nie rozwinął się pod kątem wyprowadzania piłki z linii obrony, czym zachwyca się wielu innych ekspertów.

- Skończmy z mitem dobrego rozgrywania piłki od tyłu Bednarka - stwierdził, choć na koniec dodał, że i tak "woli go z Porto niż z Southampton". W tym sezonie 29-latek zagrał łącznie 22 mecze, strzelił w nich jednego gola i zanotował jedną asystę. Jakub Kiwior do tej pory ma na koncie o pięć spotkań mniej.

Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFP AFP

Jakub Kiwior (od prawej) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News