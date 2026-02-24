Portugalczycy już poznali się na Pietuszewskim. Zero złudzeń. "Nie ma powodów"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Oskar Pietuszewski bardzo szybko znalazł uznanie w oczach trenera FC Porto. 17-latek ostatnio znalazł się w wyjściowym składzie "Smoków" i zanotował asystę. Portugalczycy są nim zachwyceni, a teraz pojawiły się nowe informacje na temat planu zespołu na młodego Polaka.

Zawodnik drużyny w biało-niebieskim stroju próbuje utrzymać się przy piłce, podczas gdy zawodnik przeciwnej drużyny w czerwono-żółtym stroju leży na murawie, sięgając ręką po piłkę, a w tle stoją inni piłkarze.
Oskar Pietuszewski błyszczy w FC PortoMIGUEL RIOPAAFP

Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto na początku stycznia 2026 roku. Jagiellonia Białystok otrzyma za niego maksymalnie 10 milionów euro, a jest to zależne od wielu czynników. 17-letni polski skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt, który ważny jest do 5 stycznia 2029 roku. Ponadto widnieje w nim klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro.

Pietuszewski zaczyna błyszczeć w Portugalii

Pietuszewski dołączył w Porto do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, którzy reprezentują barwy "Smoków" od początku sezonu 2025/26. 17-latek do tej pory rozegrał w barwach Porto pięć spotkań. Na początku wchodził na boisko z ławki, ale ostatnie dwa mecze rozpoczął w podstawowym składzie. Były to starcia z Nacional (1:0) oraz Rio Ave (1:0).

Bednarek nie pomógł, a Pietuszewski? Tak potraktowano Polaków po sensacyjnej porażce Porto

I właśnie w niedzielnym spotkaniu pokazał się z bardzo dobrej strony, bowiem wypracował bramkę i zanotował asystę przy golu Victora Froholdta. - Miał asystę i zagrał bardzo dobry mecz z wielką energią. To bardzo dobry zawodnik - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowyn Onet" Norberto Lopes z dziennika z Porto "Jornal de Noticias".

Portugalczyk pod wrażeniem Pietuszewskiego. Taka przyszłość czeka 17-latka

Norberto Lopes jest pod wrażeniem 17-latka i podkreśla, że FC Porto potrzebuje go w składzie. - Trener nie ma powodów, by wysłać go na ławkę - przyznaje i zwraca uwagę na to, że "Smoki" mają swoje problemy i nie mogą rezygnować z takiego gracza jak młody Polak.

Portugalski dziennikarz jest przekonany, że Pietuszewski ostatnim występem wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce zespołu.

Myślę, że zostanie w pierwszej jedenastce. Zagrał w takim stylu, że gdyby ktoś go nie znał, to pomyślałby, że ma 21 lat, a nie 17 
dodaje Norberto Lopes

FC Porto jest liderem rozgrywek. Na swoim koncie ma 62 punkty i ma cztery "oczka" przewagi nad drugim Sportingiem Lizbona. "Smoki" są także w grze o Puchar Portugalii oraz Ligę Europy. Pietuszewski nie został jednak zgłoszony do gry w europejskich pucharach i występy swoich kolegów będzie oglądać z perspektywy trybun.

Porto najbliższe spotkanie rozegra w piątek (27 lutego) o godz. 19:45. Rywalem będzie Arouca, która plasuje się na 11. miejscu w ligowej tabeli.

Zobacz również:

Do Roberta Lewandowskiego dotarł przykry komunikat Barcelony
La Liga

Dramat Barcelony, wiadomość dotarła do Lewandowskiego. Przykry koniec sezonu dla młodej gwiazdy

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę blisko linii bocznej boiska podczas meczu piłki nożnej, jeden w czerwonym stroju, drugi w biało-niebieskim, a w tle widoczny trener oraz rozmyty tłum kibiców.
Oskar Pietuszewski w FC Porto MIGUEL RIOPAAFP
Brandon Nakashima - Elias Ymer. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja