Portugalczycy już poznali się na Pietuszewskim. Zero złudzeń. "Nie ma powodów"
Oskar Pietuszewski bardzo szybko znalazł uznanie w oczach trenera FC Porto. 17-latek ostatnio znalazł się w wyjściowym składzie "Smoków" i zanotował asystę. Portugalczycy są nim zachwyceni, a teraz pojawiły się nowe informacje na temat planu zespołu na młodego Polaka.
Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto na początku stycznia 2026 roku. Jagiellonia Białystok otrzyma za niego maksymalnie 10 milionów euro, a jest to zależne od wielu czynników. 17-letni polski skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt, który ważny jest do 5 stycznia 2029 roku. Ponadto widnieje w nim klauzula odstępnego w wysokości 60 milionów euro.
Pietuszewski zaczyna błyszczeć w Portugalii
Pietuszewski dołączył w Porto do Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, którzy reprezentują barwy "Smoków" od początku sezonu 2025/26. 17-latek do tej pory rozegrał w barwach Porto pięć spotkań. Na początku wchodził na boisko z ławki, ale ostatnie dwa mecze rozpoczął w podstawowym składzie. Były to starcia z Nacional (1:0) oraz Rio Ave (1:0).
I właśnie w niedzielnym spotkaniu pokazał się z bardzo dobrej strony, bowiem wypracował bramkę i zanotował asystę przy golu Victora Froholdta. - Miał asystę i zagrał bardzo dobry mecz z wielką energią. To bardzo dobry zawodnik - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowyn Onet" Norberto Lopes z dziennika z Porto "Jornal de Noticias".
Portugalczyk pod wrażeniem Pietuszewskiego. Taka przyszłość czeka 17-latka
Norberto Lopes jest pod wrażeniem 17-latka i podkreśla, że FC Porto potrzebuje go w składzie. - Trener nie ma powodów, by wysłać go na ławkę - przyznaje i zwraca uwagę na to, że "Smoki" mają swoje problemy i nie mogą rezygnować z takiego gracza jak młody Polak.
Portugalski dziennikarz jest przekonany, że Pietuszewski ostatnim występem wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce zespołu.
Myślę, że zostanie w pierwszej jedenastce. Zagrał w takim stylu, że gdyby ktoś go nie znał, to pomyślałby, że ma 21 lat, a nie 17
FC Porto jest liderem rozgrywek. Na swoim koncie ma 62 punkty i ma cztery "oczka" przewagi nad drugim Sportingiem Lizbona. "Smoki" są także w grze o Puchar Portugalii oraz Ligę Europy. Pietuszewski nie został jednak zgłoszony do gry w europejskich pucharach i występy swoich kolegów będzie oglądać z perspektywy trybun.
Porto najbliższe spotkanie rozegra w piątek (27 lutego) o godz. 19:45. Rywalem będzie Arouca, która plasuje się na 11. miejscu w ligowej tabeli.