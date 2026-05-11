Piłkarze FC Porto przed tygodniem zapewnili sobie mistrzowski tytuł. W niedzielny wieczór rozgrywali mecz 33. kolejki z ostatnim w tabeli AVS Futebol SAD, który już stracił szansę utrzymania w lidze.

W związku z tym trener "Smoków" Francesco Farioli wystawił nieco eksperymentalny skład. Na ławce usiedli Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Natomiast Jan Bednarek znalazł się poza kadrą meczową. W piątek wieczorem polski obrońca został okradziony w swoim domu. Jeden z napastników groził mu i jego najbliższym nożem. W sobotę trenował razem z kolegami, ale szkoleniowiec postanowił dać mu wolne.

Sensacja z udziałem FC Porto. Polacy nie pomogli

Gospodarze do przerwy prowadzili 1:0 po golu Roniego. Chwilę po zmianie stron wyrównującego gola strzelił Deniz Gul. AVS nie chciał zadowolić się remisem. Na gola Turka odpowiedział Roni, a wynik na 3:1 ustalił w 80. minucie Aderllan Santos.

W 68. minucie trener Farioli postanowił wpuścić na boisko Oskara Pietuszewskiego. 17-latek kilka ostatnich dni spędził w Polsce, gdzie pisał egzaminy maturalne. Polak wrócił do Portugalii, ale w meczu z AVS nie wyróżnił się niczym szczególnym.

- Namieszał na lewym skrzydle, ale nie na tyle, by wpłynąć na wynik - napisał portal "Abola". Dziennikarze ocenili jego występ na "4" w dziesięciostopniowej skali.

Portugalski dziennik podkreślał, że cały zespół mistrza Portugalii zagrał poniżej oczekiwań. - Ogromna niespodzianka. Mistrzowie kraju przegrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli i już zdegradowanym Aves. W meczu, zmarnowali wiele okazji, zwłaszcza w pierwszej połowie - czytamy.

Przed FC Porto jeszcze jedno ligowe spotkanie w tegorocznym sezonie. W niedzielę (17 maja) o godz. 18:00 "Smoki" podejmą na własnym stadionie Santa Clara.

