Porażka młodych Polaków z Białorusią. Rywale bojowo nastawieni. "Za kraj"

W meczu eliminacji do mistrzostw Europy do lat 17 reprezentacja Polski przegrała z Białorusią 0:1. Gola na wagę trzech punktów zdobył już w pierwszej części spotkania Matwiej Bakhno. Dla "Biało-Czerwonych" to bolesna w skutkach porażka, natomiast dla rywali oddech i odzyskanie szans na awans do finałów. Jak przekazały białoruskie media, tamtejsi młodzi gracze byli bardzo zdeterminowani, by akurat w meczu z Polską wyszarpać zwycięstwo.