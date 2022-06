Poprowadził do awansu, teraz znów pomoże rodakom. Ładny gest Jarmołenki

Jarmołenko był wiodącą postacią reprezentacji Ukrainy, która pokonała w wyjazdowym meczu Szkotów 3-1 i zapewniła sobie udział w niedzielnym finale baraży. Zawodnik West Hamu w 33. minucie pewnie wykorzystał świetne podanie Rusłana Malinowskiego i otworzył wynik dla swojej drużyny.

Ukraińcy mogą spokojnie pozostać na Wyspach, bo w meczu o przepustki na mistrzostwa świata zagrają w Cardiff z Walią.

Andrij Jarmołenko przekazał na licytację statuetkę dla gracza meczu

Po meczu Jarmołenko otrzymał nagrodę "Lwa meczu", dla najlepszego zawodnika spotkania. Piłkarz od razu postanowił oddać ją na licytację, z której cały zysk zostanie przekazany na charytatywną platformę United24. Licytacja rozpoczyna się od 5000 hrywien(ok. 725 złotych), a kolejne oferty muszą być o 500 hrywien wyższe.

Reklama

United 24 to platforma charytatywna uruchomiona przez ukraiński rząd. Za jej pomocą można przelewać środki, które automatycznie trafiają na konto Ukraińskiego Banku Narodowego, który rozdysponowuje je do pomocy poszkodowanym, a także wykorzystuje w celu odbudowy wojennych strat. Ambasadorem projektu jest chociażby Andrij Szewczenko.

Instagram Post

Jarmołenko jest z kolei na dobrej drodze, by stać się najskuteczniejszym zawodnikiem w historii reprezentacji Ukrainy. Gol ze Szkocją był jego 45. trafieniem w narodowych barwach, co sprawia, że do Szewczenki, będącego aktualnym rekordzistą, traci już tylko trzy bramki.