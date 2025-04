Jakub Moder zimą zmienił klub i opuścił Premier League. Jak na razie podpisanie umowy z Feyenoordem Rotterdam wygląda na doskonały ruch ze strony Polaka, który w Holandii czuje się znakomicie i potwierdzają to kolejne występy. Reprezentant Polski zaczął nawet strzelać gole, co w Brighton było rzadkością. Wyraźnie mu się to spodobało, bo w spotkaniu 29. kolejki Eredivisie popisał się dubletem przeciwko Fortunie Sittard.