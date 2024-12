Popis Ewy Pajor w Lidze Mistrzów. Polka bohaterką FC Barcelona

I o ile Lewandowski w Dortmundzie nie odegrał większej roli, o tyle Pajor w Szwecji była prawdziwą liderką Barcelony . Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, bo reprezentantka Polski jest liderką klasyfikacji strzelczyń w Lidze F z dziesięcioma trafieniami na koncie, a kolejne gole dokłada właśnie w Lidze Mistrzyń. Polka dotychczas miała dwa gole w tych rozgrywkach, ale w czwartkowy wieczór dołożyła kolejne.

Pajor zachwyciła w Lidze Mistrzyń. Kolejne gole

Drugą bramkę Pajor zdobyła pod koniec pierwszej połowy. Wykorzystała dośrodkowanie z rzutu wolnego i z metra skierowała piłkę do siatki. Wynik spotkania w 80. minucie ustaliła Aitana Bonmati. FC Barcelona zajmuje drugie miejsce w grupie D i traci trzy punkty do Manchesteru City. To właśnie z angielską ekipą Duma Katalonii zanotowała jedyną porażkę w fazie grupowej Ligi Mistrzyń.