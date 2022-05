Ponury sezon Antoine’a Griezmanna, armata zamilkła. Przełamie się?

Griezmann błyszczał wspaniałym blaskiem w Atletico Madryt w latach 2014-19. Spisywał się wtedy rzeczywiście świetnie: w ponad 250 meczach strzelił 133 bramki z czego aż 94 w lidze. Zaowocowało to transferem do Barcelony i... przestało być różowo.

Antoine Griezmann przestał strzelać

W pierwszych dwóch sezonach Francuz jeszcze strzelał, ale potem coś się zacięło. Barcelona nie miała skrupułów. Kataloński klub zmagając się z problemami finansowymi nie miał oporów żeby wypożyczać wysoko opłacanych zawodników. Griezmann wrócił więc do Atletico. Obecny sezon rozpoczął jeszcze w Barcelonie (bilans: 3 mecze/0 goli), ale 1 września został zawodnikiem Atletico.

W zeszłym roku kalendarzowym jeszcze strzelał, w obecnym jednak umilkł na dobre. Powrót na Wanda Metropolitano nie wygląda więc jak się spodziewali zarówno w klubie jak i w reprezentacji Francji (104 mecze/42 goli).

W obecnym sezonie "Grizi" w 33 meczach zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty - jak na niego to bilans tragiczny. W tym roku zdobył ostatniego gola 6 stycznia w 1/16 finału Pucharu Króla z Rajo Majadahonda, klubem z trzeciej ligi (5-0). "Potem, aż do teraz, przydarzyło się aż czternaście meczów bez choćby jednego gola" - niepokoi się francuskie "Le Figaro". To fatalna passa dla piłkarza od którego oczekuje się strzelania bramek...

Jeśli tak dalej pójdzie będzie to jego pierwszy sezon z mniej niż 10 golami w klubie od sezonu 2011/12 gdy grał jeszcze w Realu Sociedad San Sebastian. W niedawnym meczu z Realem był już tylko rezerwowym, choć trener Diego "El Cholo" Simeone wciąż podkreśla, że w niego wierzy. - Nie jesteśmy przyzwyczajeni do faktu, że strzela tak mało bramek. Ale ufam mu, nie mam wątpliwości, że się przełamie, ponownie zdobędzie bramkę. Jest dla nas bardzo ważny zawodnikiem - mówił Argentyńczyk po zwycięskich derbach. Griezmann wszedł w ich trakcie po przerwie, już przy stanie 1-0 dla Atletico, gola w pierwszej połowie wbił Yannick Carrasco. W drugiej połowie wynik się nie zmienił.

Czy Antoine Griezmann pojedzie na mundial?

A co z reprezentacją? Czy Griezmann udowodni przydatność przed mundialem? Dla "Les Bleus" nie jest to o tyle paląca w tej chwili kwestia, że Karim Benzema i Kylian Mbappe nigdy nie wydawali się tak mocni jak obecnie. Griezmann zawsze był jednak istotnym elementem w maszynerii Didera Deschampsa. Czy udowodni to w meczach Ligi Narodów?

Na razie trudno mieć powody do optymizmu. W marcowych meczach towarzyskich reprezentacji było słabo... Z Wybrzeżem Kości Słoniowej Francja wygrała 2-1, Griezmann zszedł bez gola kwadrans przed końcem przy remisie. Kilka dni później Republikę Południowej Afryki Francja rozbiła 5-0, jednak Griezmann zszedł bez gola po godzinie gry. Czy w ogóle pojedzie na mundial?