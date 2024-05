Ponad miliard złotych w rok. Oto najlepiej zarabiający sportowiec świata

Co roku prestiżowy dwutygodnik biznesowy "Forbes" opracowuje listę najlepiej zarabiających sportowców. Nie inaczej jest w 2024 roku. Magazyn już wie, na jakie kwoty z kontraktów sportowych i reklamowych mogą liczyć największe postacie sportu. Jak zauważyło "Daily Mail', po raz pierwszy w historii aż dziesięć osób zarobiło ponad 100 milionów dolarów, łącznie zainkasowali 1,38 miliarda.

Ranking po raz czwarty w karierze otwiera Cristiano Ronaldo , który może liczyć na 259 milionów dolarów, czyli 1,01 miliarda złotych. Portugalczyk trzy czwarte z tej kwoty otrzymuje dzięki grze dla saudyjskiego Al-Nassr, a pozostałą część ze współprac z markami. Wyprzedza Jona Rahma i Lionela Messiego. Golfista otrzyma 218 mln dolarów. Dwanaście miesięcy temu był na 28. lokacie, ale niedawno zaszokował wszystkich, przechodząc do saudyjskiego cyklu LIV Golf. Ta decyzja zapewniła mu skok finansowy.

Oto najlepiej zarabiający sportowcy 2024 roku. W TOP50 nie ma Polaków

Drugą połówkę dziesiątki otwiera trzech piłkarzy. Szósty jest Kylian Mbappe (110 mln), który niebawem będzie bohaterem głośnego transferu do Realu Madryt, co może jeszcze bardziej napędzić jego wizerunek reklamowy. Siódme miejsce dla Neymara (108 mln), który - podobnie jak "CR7" - przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Obecnie przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych, ale nie może narzekać na brak dochodu.