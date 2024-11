Pomógł zorganizować mistrzostwa świata, a teraz został aresztowany. Nie tylko on

"To wynik intensywnego dochodzenia prowadzonego przez specjalna jednostkę z siedzibą w Johannesburgu w sprawie zarzutów oszustwa i kradzieży na kwotę 1,3 miliona randów" - dodała Mogale.

W 2010 roku w RPA odbyły się mistrzostwa świata

Krytycy Jordaana wezwali go do rezygnacji, wskazując na brak kwalifikacji męskiej reprezentacji do mistrzostw świata od 2010 roku, a także na pogarszającą się infrastrukturę krajowego futbolu.