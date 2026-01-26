"Polskie" Porto nie zawodzi. Trzech Polaków na murawie, 60 sekund na boisku i czerwona kartka

FC Porto w tym sezonie jest ekipą praktycznie niezatapialną. Zespół prowadzony przez Francesco Fariolego opiera swoją grę na doskonałej defensywie, której filarami są dwaj polscy obrońcy. Latem szeregi "Smoków" zasilił duet: Jan Bednarek - Jakub Kiwior, który spisuje się wyśmienicie.

W dużej mierze to właśnie dzięki Polakom Porto na przestrzeni osiemnastu kolejek ligowych stracił ledwie cztery gole, strzelając rywalom 37. Taki wynik sprawił, że Porto po 18 kolejkach Porto pewnie liderowało tabeli bez, choćby jednej porażki. Zimą do klubu dołączył Oskar Pietuszewski.

Porto z kolejnym triumfem. Trzech Polaków na murawie

Młodzieżowy reprezentant Polski już w swoim debiucie pokazał się kibicom Porto ze znakomitej strony. Nasz skrzydłowy wszedł z ławki, wywalczył rzut karny, a także czerwoną kartkę dla rywali. Ostatecznie Porto wygrało mecz z Vitorią Guimaraes właśnie w dużej mierze dzięki Pietuszewskiemu.

Mimo dobrego wejścia młody polski skrzydłowy kolejny mecz ligowy - z Gil Vincente, rozpoczął ponownie jako rezerwowy. Porto w pierwszej połowie nie porwało, ale zrobiło to, co najważniejsze - strzeliło gola. W 37. minucie do rzutu karnego podszedł Samu, który ostatnio nie miał w tej kwestii dobrej passy.

Tym razem Hiszpan się nie pomylił i wyprowadził swój zespół na skromne prowadzenie, które Porto utrzymało do przerwy. Druga połowa miała podobny przebieg aż do 68. minuty. Wtedy na murawie pojawił się Martin Fernandez. Po ledwie 60 sekundach musiał ją już opuścić. 22-latek "popisał się" brutalny atakiem na Thiago Silvę.

Brazylijczyk padł na murawę, a sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko wyrzucić piłkarza gości. Sześć minut po czerwonej kartce Porto uspokoiło sytuację dzięki bramce Martima Fernandesa z dystansu. Chwilę później na murawie pojawił się Oskar Pietuszewski, który zajął miejsce na lewym skrzydle.

W 86. minucie Porto podwyższyło prowadzenie za sprawą innego skrzydłowego wprowadzonego z ławki. Wiliam Gomes popędził z piłką na bramkę i między nogami bramkarza wpakował ją do siatki. Wiele więcej już się nie wydarzyło, a Porto dopisało kolejne trzy oczka. W tym momencie ma przewagę siedmiu punktów nad drugim Sportingiem.

