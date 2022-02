Węgierki lepiej zaczęły turniej, ale ostatecznie też przegrały pierwszy mecz. Zremisowały z Rosją 2-2, a w konkursie rzutów karnych okazały się gorsze 0-3.

W sobotę piłkarki zmagały się z porywistym wiatrem, który utrudnia długie podania. Węgierki objęły prowadzenie po uderzeniu Henrietty Csiszar zza linii pola karnego i błędzie polskiej bramkarki. Katarzyna Kiedrzynek interweniowała tak pechowo, że nie utrzymała piłki, która wtoczyła się do siatki.

Odpowiedź zespołu trenerki Niny Patalon była bardzo szybka, bo już w 20. minucie Weronika Zawistowska wykorzystała prostopadłe podanie Nikoli Karczewskiej.

Na przerwę Polki mogły schodzić prowadząc, gdyby Natalia Padilla-Bidas pokonała bramkarkę w pojedynku sam na sam. Tak się jednak nie stało.

W drugiej części polski zespół wypracował trzy stuprocentowe okazje. Dwa razy lepsza w sytuacji jeden na jeden z Zawistowską okazała się węgierska bramkarka, a w 85. minucie Ewelina Kamczyk spudłowała z pięciu metrów.

Węgierki miały tylko jedną taką szansę. W doliczonym czasie wykorzystała ją, przy biernej postawie polskiej defensywy, Fanny Vago. Gdyby mecz skończył się remisem, o wygranej decydowałyby rzuty karne.

Polska zagra ze Słowacją

We wtorek, na zakończenie turnieju, biało-czerwone zagrają ze Słowacją, w meczu o siódme miejsce. Słowaczki, w równolegle rozgrywanym spotkaniu, przegrały ze Szkocją 0-2. Każda z ośmiu uczestniczących w zawodach reprezentacji rozegra trzy spotkania.

Na zgrupowaniu w Hiszpanii wciąż nieobecna jest lecząca poważną kontuzję napastniczka VfL Wolfsburg Ewa Pajor.

Biało-czerwone, prowadzone od wiosny 2021 przez trenerkę Ninę Patalon, jesienią rozegrały sześć meczów w eliminacjach do MŚ 2023. Po ubiegłorocznej części rywalizacji zajmują trzecie miejsce w grupie F ze stratą pięciu punktów do Norwegii i dwóch do Belgii.

Polki w kolejnym meczu eliminacyjnym podejmą 7 kwietnia w Gdyni Armenię, a pięć dni później na wyjeździe zagrają z Norweżkami.

Polska - Węgry 1-2

Bramki: 0-1 Henrietta Csiszar (16.), 1-1 Weronika Zawistowska (20.), 1-2 Fanny Vago (90.+1).

Polska: Katarzyna Kiedrzynek - Anna Zapała, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska - Natalia Padilla-Bidas (65. Zofia Buszewska), Joanna Wróblewska (46. Dominika Grabowska), Gabriela Grzywińska - Nikol Kaletka (46. Adriana Achcińska), Weronika Zawistowska, Nikola Karczewska (11. Ewelina Kamczyk).

