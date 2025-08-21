Polskie kluby odkryły karty. Tak rozpoczną walkę o europejskie puchary

Niewykluczone, że obecny sezon dla Ekstraklasy będzie historyczny. W końcu wizja czterech polskich klubów w głównej fazie dwóch europejskich pucharów brzmi naprawdę obiecująco.

Jeśli cała czwórka wykona swoje zadania, tak właśnie się stanie. Tylko Lech Poznań ma szansę na udział w fazie ligowej Ligi Europy. Pozostałe ekipy, czyli Legia, Jagiellonia i Raków stoczą bój o Ligę Konferencji.

Tak wyglądają składy wszystkich polskich drużyn na pierwsze spotkania eliminacji:

Pierwsza wystartuje drużyna Adriana Siemieńca (początek godz. 20:15), która do tej pory w kwalifikacjach pokonywała serbskie Novi Pazar oraz duński Silkeborg IF. O "danie główne" zespół z Białegostoku bije się z albańskim Dinamo City. Na spotkanie u siebie trener przedstawiciela Ekstraklasy przygotował następującą jedenastkę:

- Abramowicz - Wdowik, Kobayashi, Vital, Wojtuszek - Flach, Romanczuk, Pozo - Iamz, Puluu, Pietuszewski.

O godz. 20:30 na stadion przy ul. Bułgarskiej wyjdą piłkarze Lecha i KRC Genk. Przypomnijmy, mistrzowie Polski polegli w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z serbską Crveną zvezdą. Teraz czeka ich starcie z czterokrotnymi mistrzami Belgii. Niels Frederiksen od pierwszej minuty postawił na:

- Mrozek - Douglas, Skrzypczak, Milić, Moutinho - Kozubal, Thordarson, Jagiełło - Bengtsson, Ishak, Palma.

Trzecią ekipą z Polski, która jesienią pragnie grać w Europie jest Legia Warszawa. "Wojskowi" mieli szansę na Ligę Europy, jednak w dwumeczu polegli przeciwko cypryjskiemu AEK-owi Larnaka. Na ostatnim etapie eliminacji LK Legia zmierzy się z Hibernian. Pierwsze spotkanie rozgrywane będzie w Szkocji. Warszawiacy wyjdą na obiekt rywala w składzie, który tworzą:

- Tobiasz - Vinagre, Kapuadi, Ziółkowski, Jędrzejczyk - Augustyniak, Elitim, Wszołek - Kapustka, Nsame, Biczachczjan

Nie możemy zapominać o Rakowie Częstochowa. W poprzedniej rundzie zespół Marka Papszuna mierzył się z Maccabi Hajfa, którego ultrasi dopuścili się pokazania haniebnego transparentu. Wydarzenia boiskowe zostały przysłonięte przez polityczno-historyczny skandal. O fazę ligową LK "Medaliki" grają przeciwko Arda Kyrdżali. Bułgarzy jako pierwsi przyjechali do Polski. Gospodarze rozpoczną mecz w zestawieniu:

- Trelowski - Racovițan, Arsenić, Svarnas - Tudor, Otieno - Bulat, Baráth - Diaby-Fadiga, Pieńko - Rocha.

Relacje na żywo ze wszystkich spotkań polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów można śledzić na łamach Interii Sport.

