Przez 2 lata prowadził AIK Solna . Doprowadził tę drużynę do wicemistrzostwa Szwecji. Dzięki temu jego podopieczni grali w eliminacjach Ligi Konferencji, ale nie zdołali awansować do fazy grupowej.

W sierpniu 2022 roku rozstał się ze szwedzkim klubem i do teraz pozostawał bez pracy. Ostatnio spekulowano o jego powrocie do kraju urodzenia. Mógł trafić m.in. do Zagłębia Lubin, czy Górnika Zabrze. Ostatecznie w Lubinie zatrudniono Waldemara Fornalika, a w Górniku, przynajmniej na razie, pozostał Bartosch Gaul.