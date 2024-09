Polskie kluby mogą zniknąć z mapy. "Jesteśmy w stanie wojny piłkarskiej"

Kiedy do centralnej Europy dotarł Boris, niż genueński, przynosząc obfite na przerażającą skalę opady, sytuacja w południowej Polsce w zastraszającym tempie przybrała oblicze klęski żywiołowej. Cierpią szczególnie województwa śląskie, dolnośląskie i opolskie, a w wielu miastach stan rzek podniósł się jeszcze wyżej, niż miało to miejsce w 1997 roku. Na każdym kroku jesteśmy świadkami kolejnych tragedii ludzi, którzy tracą dobytek całego życia, a zarazem heroicznej walki mieszkańców o uratowanie tego, co jeszcze można ocalić.

- Na setki milionów złotych. Murawa Stronia Śląskiego jest wyżłobiona do granic możliwości. Wygląda jak kanion. Odbudowanie samego boiska może kosztować milion złotych. W sumie 107 boisk ucierpiało w wyniku powodzi, od podsiąknięć do całkowitej ruiny - mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Andrzej Padewski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. - Raport podsumowujący straty będzie zatrważający, bo woda poczyniła ogromne spustoszenie - dodaje.

Stadiony i boiska pod wodą. Polskie kluby rozważają wycofanie z rozgrywek, a nawet likwidację

Przed lokalnymi związkami piłkarskimi teraz nie lada wyzwanie, jak zorganizować dalsze rozgrywki. Jak podkreśla bowiem prezes Dolnośląskiego ZPN, na chwilę obecną nie ma planu ich całkowitego zakończenia czy zawieszenia aż do wiosny. Takie rozwiązania mogą zostać póki co zastosowane w wybranych grupach, w których kontynuowanie gry w żaden sposób nie będzie możliwe.

- Zobaczymy, jak uda nam się logistycznie to zorganizować, np. Stronie Śląskie deklaruje grę w Lądku Zdroju, bo Lądek nie ucierpiał. Natomiast sama deklaracja to jest niestety mało, bo może się okazać, że drużyny będą miały problemy z dojazdem. Pozrywane są mosty i drogi, więc bardzo wnikliwie analizujemy sytuację (...). Cieszą mnie takie deklaracje, jak małej miejscowości Wleń, kompletnie zalanej, która mówi, że będzie grała w Jeleniej Górze na sztucznej nawierzchni - mówi dziennikarzom.

Zrobimy wszystko, żeby terminarz zorganizować w taki sposób, by np. na jakimś boisku ze sztuczną nawierzchnią grać od rana do wieczora. Musimy dać klubom nadzieję i pomóc, na ile to będzie możliwe