Polski trener na wylocie. Pięć goli i taki finał. A miał być selekcjonerem

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Maciej Skorża jeszcze niedawno wiązany był z reprezentacją Polski. 54-latek zdecydował się jednak kontynuować swoją trenerską karierę w Japonii, gdzie cieszy się wielkim uznaniem. Tymczasem Urawa Red Diamonds, którą prowadzi Polak, zanotowała przykrą porażkę. W Japonii zawrzało, a kibice i media domagają się stanowczego ruchu ze strony klubu.

Trener w granatowej marynarce stoi przy linii boiska oraz wyraża emocje w trakcie meczu, w tle widoczny operator kamery i elementy stadionu.
Maciej Skorża jest krytykowany przez japońskich dziennikarzy i kibicówYuri CortezAFP

Maciej Skorża jeszcze kilka miesięcy temu wiązany był z reprezentacją Polski. 54-letni trener był faworytem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy do objęcia najważniejszej drużyny w naszym kraju. Ten jednak nie był zainteresowany, aby opuścić Japonię, w której pracuje od kilku sezonów.

Największym sukcesem Skorży z Urawa Red Diamonds było wygranie azjatyckiej Ligi Mistrzów w 2023 roku. Później nie osiągał już tak dobrych wyników.

Problemy Skorży w Japonii. Przykra porażka w hicie

Trener wraz z zespołem rozpoczął niedawno nowy sezon ligi japońskiej (J1 League). Urawa rozpoczęła rozgrywki niemrawo i po czterech kolejkach ma na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. W sobotę (28 lutego) zespół prowadzony przez Skorżę podejmował na własnym stadionie Kashimę. Po 19. minutach Urawa prowadziła 2:0 i miała wszystko pod kontrolą. Goście zadali decydujące ciosy w drugiej połowie. Najpierw wyrównali, a w 90. minucie Aleksandar Cavrić strzelił gola na 3:2.

    - Mistrzowie J League z poprzedniego sezonu odrobili dwubramkową stratę i wygrali 3:2. Zdobyli trzy gole po stałych fragmentach - pisze serwis nikkansports.com. Z kolei strona docomo.ne.jp krytykuje drużynę Skorży, jak i samego szkoleniowca.

    Ta porażka była nieunikniona. To wina trenera Skorży. Tak naprawdę nie ma powodu, żeby kontynuować z nim dalszą współpracę 
    czytamy.

    Sam szkoleniowiec tłumaczył obecną dyspozycję swoich podopiecznych na łamach oficjalnej strony klubu.

    - Ten wynik jest rozczarowujący dla naszych fanów, ale wierzę w drogę, którą obraliśmy. Mamy też lekcję do wyciągnięcia, że grając z tak dobrą drużyną nie możemy dopuszczać do otwartej gry - przyznał Skorża, który podkreślał, że zespół ma w tym sezonie grać w otwartą piłkę.

    Kibice są sfrustrowani porażką i nie ukrywają swojej złości. Wielu z nich uderza nie tylko we władze klubu, ale także w piłkarzy i Skorżę.

    "Przegrali z powodu swojej niemocy. Trenerowi też brakuje umiejętności"

    "Przegrana była nieunikniona. Jestem rozczarowany, a to jest wina Skorży"

    "Dlaczego dokonał takich zmian? Przecież to skandal"

    "Chyba najwyższa pora pomyśleć o zmianie trenera"

    To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się w mediach społecznościowych japońskiego klubu.

    Urawa Red Diamonds kolejny ligowey mecz rozegra w sobotę (7 marca). Wówczas na własnym stadionie podejmie Mito, czyli zespół, który na swoim koncie ma jedno zwycięstwo i trzy porażki.

