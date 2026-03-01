Maciej Skorża jeszcze kilka miesięcy temu wiązany był z reprezentacją Polski. 54-letni trener był faworytem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy do objęcia najważniejszej drużyny w naszym kraju. Ten jednak nie był zainteresowany, aby opuścić Japonię, w której pracuje od kilku sezonów.

Największym sukcesem Skorży z Urawa Red Diamonds było wygranie azjatyckiej Ligi Mistrzów w 2023 roku. Później nie osiągał już tak dobrych wyników.

Problemy Skorży w Japonii. Przykra porażka w hicie

Trener wraz z zespołem rozpoczął niedawno nowy sezon ligi japońskiej (J1 League). Urawa rozpoczęła rozgrywki niemrawo i po czterech kolejkach ma na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. W sobotę (28 lutego) zespół prowadzony przez Skorżę podejmował na własnym stadionie Kashimę. Po 19. minutach Urawa prowadziła 2:0 i miała wszystko pod kontrolą. Goście zadali decydujące ciosy w drugiej połowie. Najpierw wyrównali, a w 90. minucie Aleksandar Cavrić strzelił gola na 3:2.

- Mistrzowie J League z poprzedniego sezonu odrobili dwubramkową stratę i wygrali 3:2. Zdobyli trzy gole po stałych fragmentach - pisze serwis nikkansports.com. Z kolei strona docomo.ne.jp krytykuje drużynę Skorży, jak i samego szkoleniowca.

Ta porażka była nieunikniona. To wina trenera Skorży. Tak naprawdę nie ma powodu, żeby kontynuować z nim dalszą współpracę

Sam szkoleniowiec tłumaczył obecną dyspozycję swoich podopiecznych na łamach oficjalnej strony klubu.

- Ten wynik jest rozczarowujący dla naszych fanów, ale wierzę w drogę, którą obraliśmy. Mamy też lekcję do wyciągnięcia, że grając z tak dobrą drużyną nie możemy dopuszczać do otwartej gry - przyznał Skorża, który podkreślał, że zespół ma w tym sezonie grać w otwartą piłkę.

Kibice są sfrustrowani porażką i nie ukrywają swojej złości. Wielu z nich uderza nie tylko we władze klubu, ale także w piłkarzy i Skorżę.

"Przegrali z powodu swojej niemocy. Trenerowi też brakuje umiejętności"

"Przegrana była nieunikniona. Jestem rozczarowany, a to jest wina Skorży"

"Dlaczego dokonał takich zmian? Przecież to skandal"

"Chyba najwyższa pora pomyśleć o zmianie trenera"

To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się w mediach społecznościowych japońskiego klubu.

Urawa Red Diamonds kolejny ligowey mecz rozegra w sobotę (7 marca). Wówczas na własnym stadionie podejmie Mito, czyli zespół, który na swoim koncie ma jedno zwycięstwo i trzy porażki.

