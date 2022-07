Polski transfer w Niemczech. Zastąpi rodaka na środku pomocy

Michał Karbownik w końcu znalazł klub, w którym będzie mógł występować na środku pomocy, a nie na bocznej obronie. Brighton&Hove Albion wypożyczyło Polaka na rok do klubu 2. Bundesligi, Fortuny Duesseldorf. Karbownik wskoczy do składu w miejsce Jakuba Piotrowskiego, który odszedł do mistrza Bułgarii, Łudogorca Razgrad.

Zdjęcie Michał Karbownik / Mirosław Szozda / Newspix