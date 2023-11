Polski talent zgłoszony przez FC Barcelona. Szansa występu w LM

Właśnie dlatego transfer nastoletniej Emilii Szymczak do klubu ze stolicy Katalonii wywołał w naszej kobiecej piłce wielkie poruszenie. Piłkarka, uchodząca za wielki talent, dostała już pierwsze powołania do pierwszej drużyny od Niny Patalon. Teraz może zrobić kolejny krok w rozwoju swojej kariery.

Polka zgłoszona dla Ligi Mistrzyń

Choć Polka nadal jest dopiero na początku swojej drogi i z największymi gwiazdami FC Barcelona może tylko trenować, to w klubie widzą, że to wielki talent. Stąd decyzja władz drużyny, by zgłosić młodą Polkę do rozgrywek Ligi Mistrzyń.