Polski talent chłodno pożegnany przez klub. "Nie możemy mieć w składzie takich zawodników"

Już na początku tygodnia amerykańscy dziennikarze informowali, że Los Angeles FC prowadzi rozmowy z Ibizą na temat sprowadzenia do siebie Bogusza. Jest to o tyle skomplikowana operacja, że Polaka łączy kontrakt z Leeds United, bo do Hiszpanii jest tylko wypożyczony. - Porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, ale wszystko jest na dobrej drodze. Zawodnik przebywa obecnie na wypożyczeniu w Ibizie, ale uzgodniono, że zostanie ono skrócone - poinformował na twitterze Tom Bogert z B/R Football.