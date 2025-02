Polski snajper zachwyca. Ma za sobą brzydki incydent, ale wszyscy ślą gratulacje

Oskar Zawada w jedenastce kolejki Eredivisie. Brzydki incydent puścił w niepamięć

Zawada pozostaje niekwestionowanym liderem tego zespołu. Już w debiucie założył na ramię kapitańską opaskę i nie rozstaje się z nią do dzisiaj. Jest również najskuteczniejszym strzelcem drużyny z dziewięcioma bramkami na koncie. Siedem z nich zdobył w Eredivisie .

W miniony weekend przyczynił się do wyjazdowej wygranej z Almere City (4:1). Należał do pierwszoplanowych postaci spotkania i zaakcentował to golem na 3:1. Z notą 8,4 znalazł się w jedenastce kolejki. Wyżej oceniono tylko dwóch innych graczy.