Polski rollercoaster w Turcji. Gol, a potem dwie czerwone kartki

Krzysztof Piątek zbudował już sobie w tureckiej piłce naprawdę mocną pozycję. Polski napastnik bowiem jest jednym z najlepszych piłkarzy tamtejszej ligi i bardzo regularnie pracuje na transfer do zdecydowanie mocniejszej ekipy.

Piątek i Kozłowski z czerwonymi kartkami. Niewiarygodne

Nie może to dziwić, bo gdy spojrzymy na tabelę najlepszych strzelców tureckiej ligi, to Piątek plasuje się na drugim miejscu za Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk uzbierał 21 goli, z kolei Polak ma tych trafień 20, j edno z nich zapisał sobie w Wielką Niedzielę.

Piątek podszedł do piłki w 42. minucie rywalizacji i wykorzystał rzut karny przeciwko Gaziantep, czym doprowadził do remisu 1:1. To był jednak tak naprawdę początek emocji, mimo tego, że w końcówce pierwszej części gry Basaksehir strzelił gola na 2:1.