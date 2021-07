Polski piłkarz zrobił show! "Przez twe oczy zielone"

W wielu piłkarskich drużynach panuje zwyczaj, zgodnie z którym nowi piłkarze muszą "wkupić się" do drużyny, śpiewając piosenkę podczas obozu przygotowawczego do sezonu.



Nie inaczej jest w drużynie RC Strasbourg, do której trafił latem z Lechii Gdańsk Karol Fila.

Karol Fila przywitał się z nowymi kolegami hitem disco polo

Podczas popisów wokalnych 23-latek postawił na sprawdzony repertuar, śpiewając hit disco polo "Przez twe oczy zielone". Jak widać na opublikowanym przez klub nagraniu, utwór znalazł już wiele fanów we francuskiej szatni.



W minionym sezonie Ligue 1 nowa ekipa Polaka zajęła 15. miejsce w tabeli. Klub ma jednak ambitne plany, dlatego pod koniec maja zatrudnił nowego trenera - Juliena Stephana, który doprowadził do udziału w Ligi Mistrzów Stade Rennes.



