Mój gest podczas celebracji gola został całkowicie niezrozumiany. Jako Polak, który szanuje historię obu krajów, nigdy bym nawet nie pomyślał o wykonaniu nazistowskiego pozdrowienia. Mieszkając w Polsce, odwiedziłem obóz Auschwitz-Birkenau i w pełni zdaję sobie sprawę z wagi historii żydowskiego dziedzictwa. Po moim golu chciałem tylko pozdrowić naszych fanów. Poza tym z pewnością nie było to nic więcej. Przepraszam, jeśli ktoś źle to odebrał. Na koniec, jest to świetna okazja, aby ponownie podziękować naszym fanom za całe wsparcie i cieszę się, że odnieśliśmy kolejną wspaniałą wygraną.

~ Patryk Klimala