Polski piłkarz otrzymał zielone światło na transfer. Dziennikarz wyjawił prawdę

Dwa lata temu, gdy Kamil Piątkowski opuścił rodzimą Ekstraklasę i ruszył na podbój austriackiej Bundesligi, wielu ekspertów i dziennikarzy twierdziło, że był to najbardziej optymalny ruch.

W teorii, utalentowany obrońca zrobił kolejny krok w swojej karierze, podpisując kontrakt w jednym z najlepszych miejsc do rozwoju młodych talentów. Niestety, ale z perspektywy czasu, decyzja o przeprowadzce do Salzburga okazała się mocno niefortunna.

Młody Polak nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie, dlatego zarząd klubu zdecydował, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie piłkarza. Ostatecznie trafił on do ligi belgijskiej, w której występował w drużynie KAA Gent. Po powrocie do Austrii miał ponownie walczyć o miejsce w składzie, tym bardziej, że ostatnie miesiące były w jego wykonaniu dość przyzwoite.