Polski piłkarz ofiarą złodzieja. Skradziono mu luksusowe auto warte majątek!

W poniedziałek 28-latek zgłosił na policję kradzież swojego samochodu. To Mercedes GLC Coupe.



Łukasz Wolsztyński okradziony. Prosi o pomoc

Ten model niemieckiego producenta pojawił się na rynku w 2019 roku. Obecnie jego cena przekracza 200 tysięcy złotych. Strata jest więc bardzo poważna.

