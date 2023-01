Polski piłkarz odbił się od ligi francuskiej. Rzucili mu koło ratunkowe

Polak ma bowiem zostać wypożyczony z RC Strasburg do belgijskiej drużyny Zulte Waregem, co powinno mu wreszcie pozwolić na regularną grę. Teraz nie ma o tym mowy. W barwach francuskiej drużyny Karol Fila w tym sezonie rozegrał... dwa mecze! I to niepełne. W październiku wyszedł na boisku w starciu z Stade Rennes, a w listopadzie - z FC Lorient. To tyle, poszedł w odstawkę.