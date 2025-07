W ostatnich latach polscy piłkarze zyskali bardzo dużą wartość na zachodnich rynkach. Biało-Czerwoni szczególnie mocno doceniani są we włoskiej Seria A, gdzie wyśmienitą markę wypracował nam przede wszystkim Piotr Zieliński, który w pewnym momencie mógł nawet być uznawany za gwiazdę włoskiej piłki klubowej. Później przyszedł Arkadiusz Milik, a także polscy bramkarze. W ten sposób marka naszych zawodników w Italii bardzo się umocniła.

Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż zdarzają się egzotyczne wyjazdy, nawet gdy wydaje się, że poziom uprawnia do gry w najmocniejszych europejskich ligach. Ostatnim przykładem jest oczywiście Marcin Bułka. Bramkarz reprezentacji Polski miał na stolę opcję wyjazdu do Anglii i związania się beniaminkiem Premier League. Zdecydował się jednak na transfer do beniaminka ligi saudyjskiej, gdzie ma zarobić około 10 milionów euro netto rocznie.

Mierzejewski i Bułka nie byli jedyni. Niektóre przypadki szokują

Z racji na tę okazję warto spojrzeć na kilka w większości nieznanych egzotycznych wojaży polskich piłkarzy. Tym najbardziej rozpoznawalnym, wręcz znanym z zamiłowania do egzotycznej piłki jest oczywiście Adrian Mierzejewski, który grając w piłkę zwiedził dużą część świata. To jednak historia dość znana, spójrzmy na te, o których mówi się bardzo niewiele.

Najciekawszym przykładem wydaje się przykład 40-letniego wychowanka Czarnych Dęblin, który karierę zakończył w 2017 roku. Mowa o Piotrze Kardasie, który zdecydowaną większość swojej piłkarskiej drogi przebył, reprezentując barwy niemieckich klubów, grających w niższych ligach. W pewnym momencie Kardas zdecydował się jednak na wyjazd na...Malediwy i w przeciwieństwie do większości osób, wybierających ten kierunek podróży, on pojechał w to malownicze miejsce grać w piłkę. Kardas od stycznia do lipca 2011 roku grał na chwałę Club Eagles.

Bardzo interesującą postacią jest także Tomasz Sajdak, którego śmiało można nazwać "piłkarskim obieżyświatem". 40-latek pochodzący ze Szczecinka pierwszy raz Polski wyjechał do Niemiec, gdzie na jego talencie poznał się Werder Brema. Potencjału nie udało się jednak wykorzystać i po powrocie do Polski przyszedł czas na prawie same egzotyczne podróże. Sajdak, który ma w swoim dorobku Puchar Polski zdobyty z Wisłą Płock, w 2007 roku wyjechał na Wyspy Owcze, gdzie przez nieco ponad rok grał dla Gi Gota.

Stamtąd obrał kierunek na Finlandię, a potem także Cypr i Bułgarię. W 2010 roku opuścił Slavia Sofia na rzecz przenosin do Iranu, gdzie reprezentował klub o nazwie dość polsko brzmiącej, a więc Aluminium Hormozgan. W Iranie spędził dwa sezony, wrócił na krótko do Niemiec, skąd znów udał się północ Europy, a konkretnie do Danii. Stamtąd obrał kierunek na ligę Luksemburga i w zespole FC Jeunesse Canach w 2013 roku zakończył swoją piłkarską karierę.

W 2003 roku w polskiej piłce mieliśmy "polski Persib Maung", a więc zespół z ligi indonezyjskiej. Wówczas w tym zespole grało aż czterech piłkarzy z polskimi paszportami, którzy w egzotycznych warunkach stworzyli coś na wzór "polskiej Borussii" z czasów Lewandowskiego, Piszczka i Błaszczykowskiego. Mowa konkretnie o: Mariuszu Mucharskim, Piotrze Orlińskim, Macieju Dołędze oraz Pawle Bocianie. Ten ostatni ma w swoim CV Lecha Poznań i aż 119 występów w polskiej PKO Ekstraklasie.

Ostatnim i zarazem najświeższym przykładem jest postać Jacka Magdzińskiego, który aż trzy lata swojej piłkarskiej kariery spędził w Angoli, gdzie trafił w 2015 roku z polskiego Promienia Kowalewo Pomorskie. Jego pierwszym klubem w tamtej egzotycznej części świata była Academica Petroleos do Lobito, w którym spędził rok. Z Angoli szybko nie uciekł. W grudniu tego samego roku z Lobito przeniósł się Progresso, gdzie spędził pół rok i odszedł do klubu, którego herb jest bliźniaczo podobny do jednego z europejskich potentatów. Mowa o Benfice Luanda, z której polski napastnik odszedł po roku do Sagrady, gdzie spędził kolejny sezon, po którym wrócił do Polski. Obecnie reprezentuje barwy Unii Gniewkowo.

