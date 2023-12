24-letni piłkarz zanotował naprawdę dobry start w nowej drużynie. Szybko odnalazł się w szeregach holenderskiej ekipy i zaczął regularnie zdobywać bramki. Obecnie jest najlepszym strzelcem w gronie podopiecznych Tomasza Kaczmarka . Swoje umiejętności młody Polak zaprezentował po raz kolejny w piątek 1 grudnia, kiedy to w meczu przeciwko rezerwom Ajaksu Amsterdam już w czwartej minucie otworzył wynik spotkania. Kolejną bramkę dodał zaledwie pięć minut później i zapewnił swojej drużynie dwubramkową przewagę. Ostatecznie starcie Den Bosch i Jong Ajax zakończyło się remisem 3-3.

Kacper Kostorz robi furorę w Holandii. Strzela gola jak natchniony!

Statystyki Kacpra Kostorza w barwach holenderskiego zespołu naprawdę robią wrażenie. W tym sezonie młody Polak zdobył już bowiem siedem ligowych goli, a więc tyle samo co... kapitan polskiej reprezentacji Robert Lewandowski. W jednym aspekcie młody gwiazdor jest nawet lepszy od swojego kolegi po fachu... na swoim koncie ma bowiem cztery asysty, a więc o jedną więcej niż zawodnik klubu FC Barcelona. Oczywiście warto przypomnieć, że poziom gry zaplecza ligi holenderskiej mocno różni się od poziomu rozgrywek La Liga, jednak wydaje się, że transfer Kostorza do lepszego zespołu, biorąc pod uwagę jego występy, to jedynie kwestia czasu.