"Polski mecz" dla Bułki! Słaby mecz Milika

Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia. Już w trzeciej minucie piłka znalazła się w siatce. Samobójcze trafienie zaliczył Melvin Bard, myląc Marcina Bułkę. Nie trzeba było długo czekać, by doszło do wyrównania. W 11. minucie Amine Gouiri płaskim strzałem pokonał Paua Lopeza.



Po 20. minucie gospodarze stworzyli kilka okazji na objęcie prowadzenia. Najpierw po dobrej indywidualnej akcji Justin Kluivert strzelił tuż obok bramki. Chwilę później pozycję do strzału wypracował sobie Andy Delort, ale samo uderzenie nie sprawiło bramkarzowi żadnych kłopotów.

Przewaga piłkarzy z Nicei w końcu znalazła potwierdzenie. W 28. minucie świetne dośrodkowanie na pole karne posłał Delort. Wykorzystał to niepilnowany Justin Kluivert, który głową skierował piłkę do bramki.

Drugi stracony gol nie obudził Olympique. Podopieczni Jorge Sampaoliego dopiero w 37. minucie nieco dłużej utrzymali się przy piłce. Przez większość czasu nic to nie dało, ale w 42. minucie marsylianie rozegrali bardzo dobrą akcję, którą złym uderzeniem zmarnował jednak Dimitri Payet.

Olympique Marsylia był bezradny

Sampaoli nie czekał ze zmianami, od startu drugiej połowy wprowadzając drugiego napastnika - Cedrica Bakambu. Dwie minuty po wejściu na boisko Kongijczyk już trafił do siatki, ale gola nie uznano, bo piłkarz znalazł się na spalonym. Ta sytuacja zemściła się na gościach. Po kilkudziesięciu sekundach piłka trafiła pod nogi Kluiverta. Holender znów zatańczył, a potem huknął z dystansu, z czym nie poradził sobie Lopez.

Po chwili dobry wynik swej drużynie uratował Bułka. Przyjezdni w końcu zaskoczyli rywala i na świetnej pozycji znalazł się Bakambu. Polki bramkarz powstrzymał napastnika w sytuacji sam na sam.

W 61. minucie gospodarze postawili ogromny krok w stronę awansu. Czwartą bramkę dla OGC zdobył Dalort. Olympique nie miał już zatem nic do stracenia, lecz drużyna w niebieskich koszulkach nie potrafiła znaleźć pomysłu, jak sforsować obronne zasieki nicejczyków. Spotkanie miało taki obraz do samego końca. Nawet to gospodarze tworzyli ciekawsze akcje, ale finalnie nie podwyższyli oni wyniku.



OGC Nice - Olympique Marsylia 4:1 (2:1)

0:1 - Melvin Bard (sam.) (3')

1:1 - Amine Gouiri (10')

2:1 - Justin Kluivert (29')

3:1 - Justin Kluivert (49')

4:1 - Andy Delort (61')